Морскую набережную в Сочи завалило камнями из-за шторма

Фото ВК Типичный Сочи

Приморскую набережную в Лазаревском районе завалило галькой из-за продолжающегося третий день сильного шторма на море.

Сочинцы запечатлели валуны на набережной после шторма. Сильное волнение моря в Сочи не редкость, но вот такое количество камней на берег выбрасывает не часто.

- Скорей бы уже кончилась эта непогода,-пишут горожане в соцсетях.

Как ранее сообщалось, Лазаревский район Сочи и горные окрестности курорта в последние несколько дней оказались под властью погодного циклона, который принес снегопады и сильный ветер.

Под тяжестью снега ломаются деревья. Сотни единиц техники чистят автотрассы курорта.

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Напомним, что в Сочи оперативный штаб был создан 12 февраля. С 13 по 16 февраля разных районах города было зафиксировано налипание мокрого снега на провода. Вследствие сильного ветра, упало 16 деревьев.(читать далее)