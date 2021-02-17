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В Краснодаре начнется реставрация трех объектов культурного наследия

Речь идет о старинных зданиях, которым более 100 лет
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Краснодара

Фото мэрии Краснодара

Департамент строительства мэрии Краснодара вскоре объявит условия муниципального заказа на проекты реставрации трех старинных зданий в краевом центре — Дома доходного подрядчика Ф. Н. Акулова, жилого дома Х.Фришкулиди и жилого дома Пятковой на улицах Орджоникидзе и Красной.

Все три объекта построены в начале 20 века.

- Подрядчика намечено выбрать в марте 2021 года. Еще в 2020 году мы запросили у Управления государственной охраны объектов культурного наследия края документацию с условиями для проведения работ по этим объектам. Сразу приступили к подготовке заданий на проектирование, — рассказал директор департамента строительства Артем Аганов.

Доходный дом подрядчика Ф. Н. Акулова расположен на Красной, 6, включен в реестр объектов культурного наследия. В начале XX века здесь размещался штаб Красной гвардии по обороне Екатеринодара.

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