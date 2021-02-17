Бывшая вице-мэр Сочи Ирина Романец неожиданно оставила пост директора департамента внутренней политики Краснодара

Фото мэрии Сочи

Как сообщил «Комсомолке» источник в администрации краевого центра, должность главы департамента внутренней политики Краснодара оставила Ирина Романец, назначенная на этот пост менее двух месяцев назад.

О причинах отставки пока официально не сообщается. По некоторым данным, Ирина Романец может вернуться в Сочи, но на какую именно должность, тоже пока неизвестно.

Работать в Краснодар Романец пришла из мэрии Ялты, где она с октября 2019 года занимала пост вице-мэра.

До Крыма с 2008 года чиновница была заместителем мэра Сочи и курировала вопросы образования, культуры и здравоохранения на курорте.

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Бывший вице-мэр Сочи Ирина Романец, курировавшая вопросы образования, культуры, социальной и молодежной политики, перешла на работу в мэрию Ялты. Ее новая должность – руководитель аппарата администрации крымского курорта. Романец работала в Сочи с октября 2008 года и покинула пост в мае 2019-го.(читать далее)