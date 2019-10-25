Бывший вице-мэр Сочи Ирина Романец получила должность в администрации Ялты
Бывший вице-мэр Сочи Ирина Романец, курировавшая вопросы образования, культуры, социальной и молодежной политики, перешла на работу в мэрию Ялты. Ее новая должность – руководитель аппарата администрации крымского курорта. Романец работала в Сочи с октября 2008 года и покинула пост в мае 2019-го.
Напомним, что 3 октября временно исполняющим обязанности главы Ялты был назначен Иван Имгрунт, который в течение 17 лет возглавлял Белореченский район Краснодарского края.
В этом статусе он будет находиться до выборов нового руководителя Ялты, который позже определится на конкурсной основе.
ИСТОЧНИК KP.RU