Бывший вице-мэр Сочи Ирина Романец получила должность в администрации Ялты

25 Окт. 11:48 2019-10-25T11:51:23+03:00

Она будет работать в команде бывшего главы Белореченского района Ивана Имгрунта

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Бывший вице-мэр Сочи Ирина Романец, курировавшая вопросы образования, культуры, социальной и молодежной политики, перешла на работу в мэрию Ялты. Ее новая должность – руководитель аппарата администрации крымского курорта. Романец работала в Сочи с октября 2008 года и покинула пост в мае 2019-го.

Напомним, что 3 октября временно исполняющим обязанности главы Ялты был назначен Иван Имгрунт, который в течение 17 лет возглавлял Белореченский район Краснодарского края.

В этом статусе он будет находиться до выборов нового руководителя Ялты, который позже определится на конкурсной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU