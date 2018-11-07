Администрация Сочи пустеет: Заммэра Эдуард Волков уволился по-собственному

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-07T18:33:55+03:00

А вице-мэр по социальным вопросам Ирина Романец ушла в отпуск до февраля

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Очередные кадровые изменения произошли в сочинской администрации. 7 ноября стало известно о том, что свою должность покинул заместитель мэра Эдуард Волков. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Эту информацию «КП» - Кубань» подтвердил руководитель пресс-службы мэрии Микаэл Нерсесян.

- Да, действительно, он написал заявление в связи с переходом на другую работу. Подробностей он не сообщал, это его личное дело, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» Микаэл Нерсесян.

В горадминистрации Волков курировал вопросы международных отношений, внутренней политики, обращения граждан. На нынешнюю должность чиновник назначен в феврале 2017 года. До этого с августа 2016 по январь 2017 занимал пост главы Адлерского района Сочи, а до этого с 2007 года занимал в этой же райадминистрации различные должности.

По предварительной информации, его обязанности будет исполнять заместитель Ирина Владимирская.

Кроме того, стало известно о том, что вице-мэр по социальным вопросам Ирина Романец ушла в длительный отпуск до конца февраля 2019 года.

- Ее заменит Марина Вартазарян, которая возглавляла управление здравоохранения городской администрации, - добавляет руководитель пресс-службы мэрии Микаэл Нерсесян.

В связи с чем связан такой долгий отпуск и возобновит ли она работу в прежней должности в марте 2019 года, пока неизвестно.

Напомним, с 2001 по 2003 год Ирина Романец занимала должность первого заместителя генерального директора Всероссийского детского центра «Орленок». В 2003-2004 годы была председателем комитета по делам молодежи администрации Краснодарского края. С 2004 по 2007 год – первый заместитель генерального директора Всероссийского детского центра «Орленок». С 2007 по 2008 год возглавляла государственную инспекцию труда в Краснодарском крае. С октября 2008 года замещает должность заместителя главы Сочи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Эдуард Волков чуть ли не единственный заместитель мэра Сочи, которого миновал интерес следственных органов. "КП" - Кубань" он рассказал, что сменил место работы отнюдь не из-за неприятностей, постигших его коллег.

- Если работать честно, то все будет в порядке, - пояснил он. - И работать муниципальным служащим вполне безопасно. Просто зарплата в мэрии низкая. Сейчас мне предложили достойный заработок в коммерческом предприятии и я ушел.

Озвучивать новое место работы Волков не стал.

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