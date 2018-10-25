Заммэра Сочи Ивана Бомбергера арестовали по делу о превышении должностных полномочий

СЕГОДНЯ 22:08 2018-10-25T22:51:58+03:00

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В четверг, 25 октября, суд арестовал вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера. Стоит сказать, решение о мере пресечение могло быть вынесено чиновнику еще днем, однако отвезти его в суд Краснодара помешал паводок.

В итоге все разрешилось в самом Сочи.

- Главным следственным управлением СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование по уголовному делу в отношении заместителя главы администрации Сочи Ивана Бомбергера, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СК России.

По данным следствия, чиновник превысил свои полномочия, выдав разрешение на строительство при отсутствии законных оснований. Он дал «добро» на возведение многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач. Таким образом, создавалась угроза возникновения ЧС и прекращения подачи электроэнергии.

- Сейчас продолжается комплекс необходимых следственных действий, направленных как на фиксацию доказательств совершенного преступления, так и на проверку законности других принятых чиновником решений, - добавляют в СК России.

Напомним, в апреле 2018 года администрации Сочи и Краснодара заметно опустели. Тогда итогом спецоперации силовиков стало возбуждение 40 уголовных дел и задержание 15 человек в сфере жилищного строительства в Сочи.Были арестованы сразу несколько чиновников администраций, а также застройщики. Правда, тогда Иван Бомбергер оказался вне подозрений и даже умудрился сохранить свою должность в сфере жилищного строительства курорта. Кстати, заместителем градоначальника Бомбергер работает с ноября 2014 года, а в январе 2015 года он обрел еще и полномочия руководителя департамента строительства администрации Сочи.

Кроме того, весной за решеткой оказались его коллеги. Арестован был первый вице-мэр Мугдин Чермит, заместитель градоначальника Юрий Паламарчук и директор сочинского департамента имущества Владимир Пермяков.

Однако 24 октября в администрации Сочи вновь прошли обыски в кабинетах вице-мэра, директора департамента строительства Ивана Бомбергера, руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова и главы МУП "Водоканал" Сергея Винарского.

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