Задержанного вице-мэра Сочи не могут доставить в суд из-за непогоды

СЕГОДНЯ 17:48 2018-10-25T18:28:37+03:00

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Исполняющего обязанности мэра Сочи Ивана Бомбергера, задержанного вчера, 24 октября, по подозрению в превышении должностных полномочий и махинациях с жильем, не могут доставить в Краснодарский краевой суд из-за непогоды. С курортом прервано сообщение. Федеральная трасса размыта дождем. Здесь, в Краснодаре, чиновнику должны были избрать меру пресечения.

- На вице-мэра наложат арест, - сообщал источник "КП" - Кубань" в правоохранительных органах.

Но он продолжает находиться в изоляторе временного содержания.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Краснодарский адвокат Алексей Иванов считает, что по закону Бомбергера должны выпустить из ИВС.

- Через 48 часов задержанного обязаны выпустить из изолятора временного содержания, - пояснил он "КП" - Кубань". - Так как судом ему не выбрана мера пресечения. Но его, наверняка, тут же задержат вновь, если найдутся для этого основания. Примеров тому масса.

Напомним, в квартире заместителя сочинского градоначальника, в данный момент исполняющего обязанности мэра курорта, Ивана Бомбергера прошли обыски. В отнрошении вице-мэра заведено уголовное дело.

Кроме того, силовиков заинтересовала сделка с квартирой самого вице-мэра несколько лет назад. За 90 квадратных метров элитной недвижимости на черноморском побережье он по документам заплатил всего 1 млн рублей.

Кстати, в апреле этого года, когда в Сочи и Краснодаре прошла волна арестов чиновников администрации и застройщиков, Иван Бомбергер оказался вне подозрений правоохранителей. Несмотря на то что уже несколько лет занимает ключевую должность в сфере жилищного строительства курорта.

Тогда, весной, за решеткой оказались его коллеги по службе в мэрии первый вице-мэр Мугдин Чермит, заместитель градоначальника Юрий Паламарчук и директор сочинского департамента имущества Владимир Пермяков.

В его кабинете тоже работали следователи, но Иван Бомбергер не только сохранил свой пост, но и свободу.

Тем не менее, по информации источника "КП" - Кубань", чиновника арестуют и основания для этого более чем весомые.

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