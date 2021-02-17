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До 1 июня в Краснодарском крае заработает единая база строящихся по национальным проектам объектов

Такая база позволит быстро отслеживать ход работ по каждому объекту
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Создание единой базы позволит быстро и эффективно отслеживать ход всех работ, чтобы не допускать отставания от сроков строительства.

– Мы должны видеть, как осваиваются бюджетные деньги по всем конкурсным процедурам. Отслеживать исполнение проектов. Даже один день просрочки должен быть сигналом к тому, чтобы оперативно связаться с подрядчиком, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе совещания по реализации нацпроектов.

Глава региона поручил до 1 июня ввести в действие такую систему. Как планируется, доступ к ней будут иметь вице-губернаторы, краевые министры, главы районов, а также директора подрядных организаций.

В 2021 году на реализацию нацпроектов на Кубани планируется направить более 40 млрд рублей.

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