Сотрудник МЧС в Адыгее осужден за получение взятки

Фото СК РФ

16 августа 2020 года начальник одного из подразделений МЧС Адыгеи предложил своему знакомому-директору предприятия по производств огнезащитных смесей, поделиться с ним деньгами из контракта, который тот недавно заключил на сумму почти в 400 тысяч рублей на обработку металлоконструкций.

Сотрудник СЧС пообещал приятелю покровительство, если тот отдаст ему 20% от суммы контракта. В противном случае, как намекнул бравый спасатель, у предприятия могут начаться и проблемы по части соблюдения норм противопожарной безопасности.

На следующий день директор переда МЧС- овцу 50 тысяч. В момент получения денег вымогатель был задержан сотрудниками УФСБ по Адыгее.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года,- сообщает СУ СК по Адыгее.

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