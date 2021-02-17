Региональный Фонд микрофинансирования на Кубани начал оформление льготных займов для IT-компании

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На Кубани начали оформление займов для компаний в сфере IT на льготных условиях. Процентная ставка по таим кредитам составит от 2% годовых.

- Изначально стояла задача разработать новую меру до конца февраля, но мы уже готовы начать выдачу раньше и уже приступили к сбору заявок, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Сумма займа под названием «IT технологии» составляет от 100 тысяч до 5 млн рублей. Кредит выдается на срок от 3 месяцев до 3 лет при ставке от 2% до 4,25%. Предусмотрена и возможность отсрочки платежей сроком до полугода.

В 2020 году прошлом году региональный Фонд микрофинансирования выдал более1300 займов на общую сумму почти в 2 миллиарда рублей.

– Интерес к такой поддержке – под льготные проценты, с возможностью отсрочки – растет, каждый день на горячую линию фонда поступает около 100 обращений,- отметил Руппель.

Обратиться в Фонд микрофинансирования можно по адресу: г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, каб. 509 или по номеру телефона 8(800)707-07-11, а также подать заявку на сайте.

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