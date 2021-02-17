Открытое горение ликвидировано на строительных складах в Краснодаре

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар площадью 1000 квадратных метров бушует в Краснодаре уже четвертый час. На улице Кузнечной загорелись склады со строительными материалами: ламинатом и ДСП. Языки пламени были видны со всех районов мегаполиса.

- В 18:53 открытое горение было ликвидировано – сказали КП – Кубань в пресс-службе ГУ МЧ России по Краснодарскому краю.

Сейчас на месте продолжают работы 14 единиц техники. Ситуация остается на особом контроле Главного управления МЧС России по региону. От РСЧС ликвидируют последствия пожара 108 человек и 34 единицы техники, от МЧС России – 77 человек личного состава и 26 единиц техники.

- Огнем было охвачено 3 ангара. В одном из них частично обрушилась кровля – на площади 100 кв.м. Погибших и пострадавших нет, – резюмировали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Площадь пожара составила порядка 1000 квадратных метров (читайте далее).