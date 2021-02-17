Вениамин Кондратьев поблагодарил службы за ликвидацию последствий снегопада

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил коммунальные службы за ликвидацию последствий снегопада. По его словам они помогли предотвратить многие ЧП, связанные с непогодой.

По его словам, работники расчищают улицы и дворы.

- Несмотря на то, что в их адрес сыпется много критики, они продолжают выполнять свою работу, – написал в социальных сетях Вениамин Кондратьев.

В пресс-службе администрации Краснодарского края, минувшей ночью температура воздуха в регионе опустилась до 11 градусов мороза. Рекордное количество осадков выпало в Туапсинском, Белореченском районах, в Сочи и Горячем Ключе. В каждом муниципалитете оперативный штаб координирует деятельность дорожных и коммунальных служб.

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