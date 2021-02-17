Умер известный хирург Новороссийска

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В Новороссийске скончался известный в городе хирург, врач высшеи категории Григории Дагдавурян. Он умер на 74 году жизни.

- Григории Дагдавурян был переведен в нашу больницу в апреле 2004 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в новороссийской городской больнице №1. - Он занял должность заведующего хирургическим отделением и начал внедрять эндоскопическую хирургию. Затем был назначен главным врачом, но должность оставил по состоянию здоровья.

Причина смерти хиругра не уточняется.

В 1971 Григории Дагдавурян окончил Кубанский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Начинал карьеру судовым врачом Новороссии ского морского пароходства. В 1994 году хиругр получил сертификат по эндоскопическои хирургии и провел первую эндоскопическую операцию в городе-герое.

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