В Краснодаре концепцию благоустройства «Солнечного острова» доработают вместе с жителями

Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

В Краснодаре концепцию благоустройства парка «Солнечный остров» доработают вместе с жителями. Предварительный эскизный проект развития и благоустройства зеленой зоны уже разработан. С начала марта его начнут обсуждать и дорабатывать вместе с жителями.

Напомним, что в «Солнечном острове» снесут 89 конструкций. Как оказалось, они возведены там незаконно.

— В основе предварительного эскизного проекта – экостиль, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов. - К сожалению, сегодня все парки города не в лучшем состоянии, довольно долго им не уделяли внимания.

По его словам, места отдыха поэтапно будут приведены в порядок.

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир, обратила внимание, «Солнечный Остров» — особо охраняемая территория, поэтому при благоустройстве надо сохранить экосистему.

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Как рассказали в мэрии, эти участки, на которых находятся торговые точки, были в аренде у предпринимателей. И сейчас все эти договора прекращены. А значит, и все сооружения необходимо демонтировать так как они находятся на муниципальной земле незаконно. Первыми под снос пошли летние кафе, расположенные на центральной аллее парка, далее – детский городок развлечений и несколько аттракционов (продолжение)