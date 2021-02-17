Абрамович заинтересовался гостиничным бизнесом в Геленджике

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В Геленджике миллиардер Роман Абрамович зарегистрировал компанию по развитию объектов гостиничного бизнеса. По данным СМИ, основной вид ее деятельности - управление недвижимостью.

- Роман Абрамович обратил особое внимание на создание гостиничного комплекса класса «люкс» с виноградником, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник во властных структурах мэрии города-курорта.

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Роман Абрамович замечен в Краснодаре с новой спутницей

Владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, судя по случайным кадрам, приезжал в Краснодар болеть за команду не один. 54-летний миллиардер был со спутницей. На трибунах стадиона "Краснодар" во время матча рядом с Романом Аркадьевичем сидела симпатичная шатенка. Позже в краснодарском парке Галицкого - вчерашнего соперника Абрамовича по футболу - та же дама в легком трикотажном костюме и кроссовках оценивала новый спорткомплекс. Внешне она очень напоминает бывшую жену Абрамовича - Дашу Жукову. Но оценить сходство все-таки помешали солнечные очки юной особы (продолжение)