В Краснодаре произошел пожар в приюте для животных «Кошкин дом»

Фото: @koshkin_dom_krasnodar

В краевом центре произошел пожар в приюте «Кошкин дом». Огонь уничтожил все: клетки, стиральную машину, душевую кабину, водонагреватели, холодильник, микроволновку, другие бытовые приборы и вещи. Теперь больше 100 кошек и три собаки вынуждены ютиться на мизерной площади.

- Забор уничтожен, сгорело практически всё, - рассказали в приюте. – Самое страное, что огонь повредил трубы, теперь вода есть только на улице.

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Напомним, что пожар в приюте для собак «Бим» случился ночью на 2 февраля. Помещения с животными в районе села Барановка Лазаревского района подожгли неизвестные. В огне погибли две собаки, в том числе и овчарка Тамик и щенок, проходивший здесь лечение от парвовируса. В мэрии отметили, что после случившегося могут возбудить уголовное дело. В ближайшее время власти вместе с сотрудниками приюта будут восстанавливать помещения (подробности)