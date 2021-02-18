В Краснодаре из-за ремонта ограничат движение на Пашковском перекате

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В краевом центре 1 марта начнут ремонтировать проезжую часть на Пашковском перекате в микрорайоне Гидростроителей. Речь идет от участке, протяженностью 700 метров: от строения № 100 до ЖК «Гарант». Работы взяли на себя строительные организации города.

- В связи с ремонтом, с 1 по 20 марта, движение транспортных средств на улице будет ограничено, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии Краснодара.

Специалист департамента пояснил, что данный участок дороги находится в таком плохом состоянии, что автомобилисты им не пользуются, предпочитая улицв микрорайона Гидростроителей — Трудовой Славы и Дмитрия Благоева.

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