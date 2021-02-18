Пожар на складах в Краснодаре потушили к утру

Фото ГУ МЧС РФ по края

Вечером 17 февраля в краевом центре произошел пожар на складах. Очевидцы вызвали на место пожарных, но огонь уже успел распространиться на сотни квадратных метров.

- Сообщение о пожаре на улице Конечная, 2 поступило в 15:13. Огнем были охвачены 1000 квадратных метров - три складских помещения, обшитые металлопрофилем. В момент пожара в одном из ангаров частино обрушилась кровли. Внутри складов находились ламинат и ДСП, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Тушение осложнялось плотностью застройки и высокой горючей загрузкой. С пожаром полностью справились только к утру. В 05:30 18 февраля возгорание было ликвидировано, добавили в ведомстве.

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