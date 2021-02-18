В Краснодаре от снега чистят подъездные пути к пригородным пунктам

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В Краснодаре продолжают чистить дороги после нескольких дней непрерывного снегопада. За сутки против гололедицы в городе использовали более 900 тонн песко-соляной смеси.

- Всю ночь техника готовила городские улицы и магистрали к новому рабочему дню. Уделено особое внимание путепроводам и маршрутам школьных автобусов. Общественный транспорт работает в штатном режиме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Сейчас спецтехника от Минтранса края и застройщиков работает на подъездных путях к пригородным населенным пунктам.

- Ситуацию на улицах города непрерывно отслеживают специалисты Центра мониторинга дорожного движения. При выявлении проблемных участков туда оперативно направляются машины для расчистки и ликвидации скользкости, - добавили в городской администрации.

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