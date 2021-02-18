На трассах Кубани израсходовали более 4,1 тыс. тонн противогололедных материалов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дороги Краснодарского края продолжают посыпать противогололедными материалами. За сутки израсходовано 4,1 тыс. тонн песко-соляной смеси.

- С зимней скользкостью на трассах боролись в течение ночи. Асфальт посыпали смесью более 300 единиц спецтехники - это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы, погрузчики, бульдозеры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Автобусное и автомобильное сообщение не прерывалось. Накануне на опасных участках временно перекрывалось движение для большегрузов.

По прогнозу 18 и 19 февраля снег в регионе продолжит идти. Вдоль трасс Кубани на случай ухудшения погоды развернуты пункты обогрева.

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