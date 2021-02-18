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В Сочи из-за снегопада ограничили движение грузового транспорта

Большегрузам для безопасности на время сильного снега запретили передвигаться по территории Большого Сочи 18 февраля. Метель здесь ожидается до конца дня
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы УГИБДД РФ по краю

Фото пресс-службы УГИБДД РФ по краю

В Сочи ограничили движение грузового транспорта из-за снегопада. Запрет для большегрузов на передвижение ввели до улучшения погоды.

- На дорогах сейчас может быть опасно. Ограничения временные. Сейчас запрещено передвигаться грузовому транспорту по всей территории Большого Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

В мэрии и Госавтоинспекции также попросили отказаться 18 февраля и от личных машин.

- Напоминаем о необходимости увеличения дистанции. Заблаговременно снижайте скорость при подъезде к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта, - добавили в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 18 февраля в Сочи объявили штормовое предупреждение по налипанию снега.