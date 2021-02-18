В Сочи из-за снегопада закрыли парк «Дендрарий» и башню на горе Ахун

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

В Сочи мимоза в снегу. Парк «Дендрарий» не принимает туристов, здесь торопятся спасти заваленные сугробами растения. Главная задача — как можно скорее избавиться от тяжелого мокрого снега.

- Сейчас работники парка проводят оперативные работы по очистке снега, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службы Сочинского национального парка. - К работе привлечены лесничие.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, закрыта для туристов башня на горе Ахун, Агурские и Змейковские водопады.

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