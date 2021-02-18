Прогноз погоды в Сочи на 18-20 февраля 2021: будет ли еще снег

Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

Самый южный город Краснодарского края не остался в стороне от остального региона. В Сочи повалил снег. Его выпало столько, что тянет на рекорд. Осадки в несколько раз превышают многолетние нормы, средняя высота снега – до полуметра.

Начальник отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Александр Колесник рассказал, что в Сочи снег будет идти в течение всего 18 февраля в той же интенсивности, что и сейчас.

- Снегопад ослабнет ближе к концу дня. Ночью снег идти вообще перестанет, - рассказал радио «Комсомольская правда» Александр Колесник. – 19 февраля снег снова пойдет. Мы не исключаем, что его интенсивность будет такая же, как и в предыдущие два дня 17-18 февраля.

В выходные дни синоптик пообещал спокойную погоду в Сочи и повышение температуры.

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