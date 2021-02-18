Февраль установил в Сочи снежный рекорд. Последний месяц зимы принес в субтропиках рекордные осадки, превышающие в несколько раз многолетние нормы, средняя высота снега – до полуметра.В ночь на 18 февраля Сочи накрыл залповый снегопад. Непогода продолжает испытывать курорт на прочность и готовность к ударам снежной стихии. Городской оперативный штаб администрации контролирует все работы: устраняются последствия ночного снегопада.Накануне вечером после продолжительных снежных осадков произошёл оползень в Хостинском районе по улице Ломоносовской. Ночью на месте приехали руководители района и вице-мэры. Участок огородили, угрозы населению нет. На дороге организовано реверсивное движение. Полностью восстановить проезжую часть строители планируют за несколько рабочих дней.В Сочи из-за снегопада ограничили движение грузового транспорта. Большегрузам для безопасности на время сильного снега запретили передвигаться по территории Большого Сочи 18 февраля. Метель здесь ожидается до конца дня.В Сочи распространили штормовое предупреждение. На курорте в ближайшее время ожидают метель.- В течение дня 18 февраля в прибрежной зоне Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Мимоза в снегу. Парк «Дендрарий» закрыт, в Сочи спасают растения после снегопада. Главная задача — как можно скорее стряхнуть тяжелое белое покрывало с вечнозеленых растений, минимизируя повреждения нежной экзотической флоры- Сейчас работники парка проводят оперативные работы по очистке снега. Привлечены силы участковых лесничеств. Главная задача — стряхнуть тяжелый мокрый снег с вечнозеленых растений, минимизируя повреждения дендрологической коллекции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службы Сочинского национального паркаПредставитель пресс-службы обратила внимание, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, закрыта для посещения башня на горе Ахун. Не будут принимать посетителей объекты Агурские и Змейковские водопады.- Такого не было на курорте 50 лет, - говорят местные фенологи. – Последний подобный снегопад фиксировался зимой 1972 года. Местами высота снежного покрова в предгорном и прибрежном кластере – около полуметра.Начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадима Снегирев обратил внимание, что залповый снегопад превысил месячную норму осадков в 2,5 раза.- Территория города подвержена воздействию холодных фронтов, в связи с чем наблюдаем ухудшение погодных условий, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» Вадим Снегирев. -Уровень осадков, которые выпали, превысил месячную норму в 2,5 раза.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сочи оползень разрушил дорогу на улице ЛомоносовскойВ Сочи сползла дорога на улице Ломоносовской. Обрушение грунта произошло в Хостинском районе курорта, происшествие спровоцировали сильные осадки, которые идут здесь уде несколько дней: дождь и мокрый снег. Обрушение грунта произошло вдоль технологической, тупиковой дороги (подробности)В Сочи объявили штормовое предупреждение по налипанию снега 18 февраляВ Сочи распространили штормовое предупреждение. На курорте в ближайшее время ожидают метель. В течение дня 18 февраля в прибрежной зоне Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (подробности)