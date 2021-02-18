В 2021 году в Сочи заработает мусоросортировочный комплекс

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При помощи нового комплекса удастся заметно снизить объем отходов, которые сейчас вывозят из Сочи на Белореченский полигон.

Сейчас на перегрузочную площадку по улице Водораздельная, 1 в привозят мусор со всего города. Далее его отправляют почти за 300 км, в Белореченский район.

– Нам нужно сокращать количество мусора, вывозимого на Белореченский полигон. В Сочи необходим собственный мусоросортировочный центр. Если здесь будет сортировка, только 20% отходов будет уезжать в Белореченск, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе посещения объекта.

Для быстрого и эффективного разделения отходов на площадке на Водораздельной , в Сочи планируется запустить мусоросортировочный комплекс объемом более 200 тысяч тонн отходов в год.

Здесь уже смонтирована сортировочная линия для разделения мусора. Линия заработает в апреле 2021 года. Потом на базе комплекса планируют организовать и переработку ТКО в экологически безопасные изделия.