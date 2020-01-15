Мусорная реформа на Кубани: краю не хватает свалок

«Мусорная реформа» в регионе продолжается. Ее суть в том, чтобы ответственными за обращение с отходами стали крупные компании – региональные операторы, которые обязаны вывозить мусор только на лицензированные свалки. Краснодар стал первопроходцем, новая система заработала здесь с 2017-го.

Весь край региональные операторы должны были охватить еще в начале 2019 года, но на их работу ввели мораторий на один год. С 1 января 2020 года компании приступили к работе.

Что это значит для жителей края? Существующие договоры жителей на вывоз мусора автоматически перезаключат с региональными операторами, а тарифы неизбежно вырастут.

Как вырастут тарифы на вывоз мусора

АО «Мусороуборочная компания» обслуживает Краснодар и Динской район. ООО «Мехуборка Юг» работает в Геленджике и Новороссийске, а ООО «ЭкоЦентр» ответственно за Новокубанскую зону - Армавир, Новокубанский, Гулькевичский, Курганинский, Кавказский, Успенский районы. АО «Крайжилкомресурс», которое ведет деятельность в Белореченской зоне - Апшеронский, Белореченский, Туапсинский, Горячий Ключ, Сочи.

До конца февраля в Староминском, Ейском, Каневском, Щербиновском, Кущевском, Ленинградском районах начнет работать ООО «Чистая станица».

В Абинской, Крымской, Тимашевской, Тихорецкой, Мостовской зонах пока отходами занимаются действующие компании. Региональные операторы тут приступят к работе в течение первого квартала года.

Но это произойдет после того, как будут утверждены новые тарифы. Это случится в течение 1 квартала, а пока идет переходный период - в Абинской, Крымской, Тимашевской, Тихорецкой, Мостовской зонах мусор вывозят действующие компании.

Главной проблемой «мусорной реформы» на Кубани стала нехватка лицензированных полигонов. Их в крае всего 13.

- Отсутствие необходимых тарифицированных полигонов ТКО явилось основным препятствием начала работы региональных операторов с 1января 2020 года по трем зонам и влечет за собой опасность переполнения действующих лицензированных полигонов края, - констатируют в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.

Краснодарский край предложил использовать до 2023 года 29 нелицензированных полигонов, направив заявки в Минприроды России, но ответа пока не последовало.

От этого решения напрямую зависят тарифы для граждан. Если законными останутся только 13 полигонов с лицензией, то у региональных операторов существенно возрастут транспортные расходы.

В министерстве рассчитывают, что итогом реформы станет формирование новой коммунальной инфраструктуры, создание сортировочных центров, полигонов и перерабатывающих производств, в том числе и за счет инвестиций региональных операторов.

О ТАРИФАХ

Тарифы на обращение с отходами и их захоронение устанавливаются приказом Региональной энергетической комиссии. По оценкам министерства ТЭК и ЖКХ к 2022 году в некоторых районах рост цен на вывоз мусора окажется восьмикратным по отношению к ценам 2018 года.

Самые серьезные изменения в платежках заметят жители Крыловского района (859,1%), в Краснодаре рост не превысит 65,1%, а в Староминском районе он составит всего 16,6%.

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В министерстве ТЭК и ЖКХ объясняют, что если раньше отходы нередко свозили на несанкционированные свалки, то сейчас это просто невозможно. Региональный оператор обязан работать только с лицензированными полигонами с обязательной сортировкой. Соответственно увеличилась стоимость доставки мусора до полигона (подробности)

КСТАТИ

На Кубани может подорожать вывоз мусора

- Складывать в баки можно только твердые коммунальные отходы, - продолжают в министерстве. – Раньше за этим никто не следил, а с 1 января 2019 года стали обращать внимание. Сейчас специалисты достают из контейнеров крупногабаритный и опасный мусор: лампы, мебель и строительные отходы и т.д. Оставляют их на земле, потому что утилизировать их можно только на специальном полигоне (подробности)