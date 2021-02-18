Вора не нашли: Администрация района опровергла задержание мужчины, напавшего на 101-летнего ветерана

Фото: Олег ЗОЛОТО

Грабителя, напавшего на 101-летнего ветерана в Кропоткине, все еще разыскивают. Напомним, 12 февраля неизвестный воспользовался немощностью пожилого человека. Отморозок нагло прошел в дом фронтовика и напал на него.

- Он разорвал карманы куртки, которая была на ветеране, схватил деньги и бросился в бега, выпрыгнув через окно, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» правоохранители. - В общей сложности было похищено 1450 рублей. Это все сбережения, которые оставались до пенсии у пожилого мужчины.

Силовики завели уголовное дело по статье «Грабеж». Власти района поспешили заявить, что личность грабителя установлена.

- Подозреваемый задержан, проводится процессуальная работа, - сообщил заместитель главы Кавказского района Олег Ляхов.

Однако спустя сутки оказалось, что новости преждевременны. В администрации района сказали, что грабитель все еще находится в бегах.

- Лицо, причастное к данному преступлению, все еще не установлено, - сказали «КП» - Кубань» в администрации Кавказского района. - На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия.