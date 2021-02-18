В Новороссийске и Анапе запускают цифровые центры управления

Фото администрации КК

Региональный Центр управления начал работу еще в ноябре 2020 года. Теперь такие цифровые сервисы будут развиваться и на муниципальном уровне.

– Инициатива об открытии таких центров уже поступила от ряда крупных городов. Первые Центры управления муниципального уровня сегодня открылись в Анапе и Новороссийске,- отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Для быстрых ответов на сообщения жителей региона в ЦУРах внедряют федеральную платформу обратной связи – «Госуслуги Жалобы».

– С ее помощью можно будет оставить сообщение на самом портале госуслуг, через специальную форму на сайте ведомства или администрации муниципалитета. , – сказал Александр Руппель.

За период с начала работы специалисты краевого ЦУРа обработали более 9,5 тысяч сообщений от жителей Кубани. Большинство из них касались вопросов здравоохранения, ЖКХ и транспорта..

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Такие центры создаются по всей России в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» . Задача новой структуры – при помощи комплекса самых современных программно-аппаратных средств оперативно и круглосуточно реагировать на возникающие в регионе проблемы. (читать далее)