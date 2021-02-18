Спасатели через день будут доставлять продовольствие жителям отдаленных поселков Апшеронского района

Фото администрации КК

Снежные заносы здесь достигают высоты в полтора метра. Из-за этого прекратил работу единственный местный транспорт – узкоколейка от села Черниговского. Накануне группа спасателей «Кубань-СПАС» смогла пройти 10 км по снежной целине к трем хуторам и доставить жителям продукты.

- Сейчас здесь проживает 87 человек, в том числе, 17 детей. Принято решение продолжать доставку продуктов в эти населенные пункты через день до тех пор, пока не сойдет снег,- сообщает администрация региона.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки ожидается повышение температуры в дневные часы до минус 1-3 градусов Но при этом будет идти мокрый снег, возможно его налипание на проводах и деревьях.

В Апшеронском районе продолжает действовать режим повышенной готовности.

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В районе действует оперативный штаб под руководством И.о. главы муниципалитета Александра Курганова. Дорожники, а также экстренные и коммунальные службы круглосуточно работают в режиме повышенной готовности.(читать далее)