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На Кубани для школьников с пищевой аллергией и сахарным диабетом разработают специальное меню

Особенно актуальна эта проблема для крупных городов региона
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Особенно актуальна эта проблема для крупных городов, где большому количеству детей с пищевыми расстройствами и заболеваниями необходим особый порядок питания.

Региональное Минобразования вскоре организует рабочую группу из сотрудников и специалистов технологического и медицинского университетов для разработки специального меню.

- Нам необходимо разработать понятное меню для детей с диабетом и аллергией – самой объемной группе в структуре детей с пищевыми отклонениями,- отметила вице-губернатор Анна Минькова

Открытым остается и вопрос качества продуктов в школьных столовых. Для этого в городах и районах края проводят анкетирования родителей, размещают информацию о меню на сайтах школ.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в результате внеплановых проверок 453 школ и 51 оператора питания специалисты ведомства выявили ряд нарушений. В их числе заниженная температура и масса блюд, несоответствие энергетической ценности и калорийности.

– Жалобы еще остаются, и нам необходимо отрабатывать любой факт некачественной организации питания, будь то холодные блюда или недобросовестность сотрудников. Мы должны быть внимательны и оперативно исправлять проблемные моменты, – сказала Анна Минькова.

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На Кубани выделят средства для строительства столовых в школах. В данный момент, в некоторых учебных заведениях для приготовления пищи для учащихся переоборудуют классные комнаты.(читать далее)