Застолье двоих приезжих в Сочи закончилось поножовщиной и убийством

Фото СК РФ

17 февраля двое молодых людей выпивали в арендованной ими квартире на улице Войкова в центре Сочи. Один из них уже собирался завершить возлияния и отправиться спать, как вдруг его собутыльник стал резко возражать, и заставлять его сбегать за новой бутылкой.

Между приятелями произошла ссора, в ходе которой 21-летний молодой человек ударил своего визави бутылкой по голове. Тот в ответ схватил нож, и несколько раз пырнул им обидчика в живот и грудь. Собутыльник упал, и не не подавал признаков жизни. Нападавший сам позвонил в полицию.

- Следственный отдел Центрального района Сочи возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего приезжего из Пермского края по подозрению в убийстве 21-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

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