Росавтодор отчитался о полной очистке федеральных трасс в Сочи после снегопада

Фото ГУ МЧС Кубани

- По состоянию на 16:30 18 февраля дорожники перешли на усиленный режим работы. В Сочи с 13 ч мск на подведомственных Росавтодору трассах покрытие полностью очищено от выпавшего снега и снежной крупы — федеральные дороги курорта работают в штатном режиме,- сообщает Росавтодор.

В сообщении организации также говорится , что в центральных районах Кубани и Адыгеи борьбу с продолжающимися осадками осложняет усиливающийся ветер, формирующий перемёты, что приводит к быстрому восстановлению снежного покрова практически сразу после прохождения снегоуборочных машин.

Сейчас на федеральных автотрассах Кубани и Республики Адыгея непрерывно работает группировка снегоуборочной и спецтехники из более чем 200 единиц, включая тяжёлые роторные машины.

В работах по сохранению проезда занято более 300 дорожников . В течение 2 прошедших суток с утра 16 по утро 18 февраля было применено ПГМ в объеме около 1,5 тыс. кубометров и 775 тонн соли. Очищаются также остановки транспорта и прилегающие тротуары.

- Погодные условия в ближайшие дни (до субботы, 20 февраля, включительно), в соответствие с имеющимися прогнозными данными, будут оставаться сложными. Затруднения с проездом могут возникать и вне федеральных трасс, на межмуниципальных дорогах и съездах с федеральных дорог к населенным пунктам,-отмечают в Росавтодоре.

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