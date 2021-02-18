Скрывший кражу участковый в Адыгее предстанет перед судом

Фото СК РФ
Участковый в Майкопском районе, решил искусственным путем повысить свои служебные доказательства.
Поэтому он счел необязательным регистрировать сообщение о краже имущества, о котором ему рассказала жительница поселка Каменномостского.
Кражу полицейский попросту проигнорировал. Об этом стало известно СК.
- Следственным отделом по Майкопскому району СКР по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела по обвинению участкового уполномоченного районного отдела МВД республики. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями),- сообщает СУ СК по Адыгее.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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