Скрывший кражу участковый в Адыгее предстанет перед судом

Фото СК РФ

Участковый в Майкопском районе, решил искусственным путем повысить свои служебные доказательства.

Поэтому он счел необязательным регистрировать сообщение о краже имущества, о котором ему рассказала жительница поселка Каменномостского.

Кражу полицейский попросту проигнорировал. Об этом стало известно СК.

- Следственным отделом по Майкопскому району СКР по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела по обвинению участкового уполномоченного районного отдела МВД республики. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями),- сообщает СУ СК по Адыгее.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Застолье двоих приезжих в Сочи закончилось поножовщиной и убийством

17 февраля двое молодых людей выпивали в арендованной ими квартире на улице Войкова в центре Сочи. Один из них уже собирался завершить возлияния и отправиться спать, как вдруг его собутыльник стал резко возражать, и заставлять его сбегать за новой бутылкой.(читать далее)