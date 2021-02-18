В Анапе сносят 12-этажный многоквартирный самострой

Фото мэрии Анапы

Снос здания, построенного 9 лет назад без разрешений и с нарушением градостроительных норм, ведется по решению суда.

12-этажный самострой в центре курорта на улице Таманской являет собой классический пример точечной застройки.

В дом 13 квартир на каждом этаже, строение не подключено к коммуникациям, рядом с домом нет ни парковки, ни детской площадки. Как в нем жить людям-совершенно неясно.

- В 2015 году вступило в законную силу решение Анапского городского суда о сносе этого объекта. Однако,застройщики не выполнили это решение. По итогам судебных тяжб в городском и Краснодарском краевом суде к сносу дома приступила администрация Анапы,- сообщает администрация края.

За последние пять лет число самостроев на Кубани уменьшилось на треть – с 2 тыс. объектов в 2015 году до 1,3 тыс. в 2020 году.

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