В 2020 году Армавир получил около 2,8 млрд рублей поддержки из краевого бюджета

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В 2020 году Армавир принял участие участвовал в 16 госпрограммах. На это из бюджета региона направили около 2,8 млрд рублей.

Как подчеркивают краевые власти, Армавир всегда отличался активным участием в региональных госпрограммах.

- При этом один миллиард – это субсидии. Как раз те средства, которые идут на развитие территории: благоустройство, строительство и ремонт социальных объектов, закупку оборудования. По показателю привлеченных средств Армавир находится в числе региональных лидеров , – отметил вице-губернатор Игорь Галась. в ходе совещания в Армавире.

В 2021 году в Армавире планируется начать проектирование корпуса начальных классов в школе №4 на 400 мест, намечено построить центры единоборств, новые спортивно-игровые площадки.

Кроме того, Армавиру удалось улучшить и экономические показатели .

– Вклад Армавира в консолидированный бюджет края вырос более чем на 300 млн рублей. Это достойный показатель и серьезный вклад в финансовую корзину края. Хочу поблагодарить и руководство муниципального образования, и бизнес, и жителей за эффективную работу, – отметил Игорь Галась.

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