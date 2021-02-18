Скрин видео: t.me/sochinow

В горах Сочи спасли сноубордиста, который провалился в снег. Райдер катался вне разрешенных трасс на одном из горнолыжных курортов Красной Поляны и улетел в глубокую, трехметровую яму, на дне которой протекает ручей.

- Парень оказался под трехметровым слоем снега и не мог пошевелиться, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» участники спасательной операции.

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Невероятная история приключилась с любителем экстремальных ощущений в Сочи. Во время спуска со склона в Красной поляне мужчина провалился в яму со снегом. Причем рухнул в нее спиной. Сразу за ним двигались его товарищи. Но из-за большого количества снега они попросту не заметили друга и проехались по нему (продолжение)