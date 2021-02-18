На Кубани продукты в отдаленные районы доставляют спасатели

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В Краснодарском крае продукты в отдаленные районы доставляют спасатели. Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края рассказало подробности, как поддерживают жителей заснеженных поселков Апшеронского района: хуторов Кушинка и Десятый километр, поселков Режет и Верхние Тубы.

- Ранним утром спасатели краевой службы «Кубань-СПАС» выдвинулись в отдалённые населенные пункты Апшеронского района с продуктами питания для жителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Представитель пресс-службы министерства напомнил, что из-за сильного снегопада четыре населенных пункта в Апшеронском районе оказались без транспортного сообщения. Единственной дорогой осталась узкоколейка.

Пешим ходом и на санях-волокушах спасатели доставили продукты в самый отдаленный населенный пункт из четырех. Другая группа спасателей отправилась на снегоходах. Но им часто приходилось останавливаться и буквально откапывать снегоходы. В итоге они добрались до Кушинки только к 23:00. Группа двигалась со скоростью один километр час.

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