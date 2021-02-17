Апшеронский район Кубани за трое суток замело сильнее всего, здесь сугробы выросли по пояс. По данным синоптиков, высота снежного покрова достигла метра. Из-за метели три села оказались отрезаны от цивилизации. Продукты и необходимые товары жителям доставляют спасатели на снегоходах.- В настоящее время в селах проживает 87 человек, в том числе, 17 детей. Единственное средство передвижения – узкоколейка от села Черниговского. По ней ходит автомотриса, на ней детей возят в школу, привозят продукты. Сейчас из-за снегопада проезд по узкоколейке невозможен, ее сильно замело снегом. Продукты в села доставят спасатели на снегоходах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Уже к селам выехали три снегохода и 18 спасателей. Они отвезут местным жителям товары первый необходимости. Сотрудникам «Кубань-СПАС» предстоит пройти больше 10 километров по бездорожью.Напомним, что в Апшеронском районе действует режим повышенной готовности. По поручению губернатора в муниципалитетах, где сохраняются сложные погодные условия, созданы оперативные штабы.Снег в Краснодарском крае продолжает сыпаться. Спасатели предупреждают, что в регионе сохраняется угроза обрушения крыш ветхих строений, обвала деревьев.Ранее \\"Комсомолка\\" сообщала, что более 200 мобильных пунктов обогрева развернули вдоль дорог в регионе. Они продолжат работать на опасных участках как минимум еще двое суток.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамыми заснеженными стали четыре района КубаниСиноптик рассказала, где сугробы в Краснодарском крае за три дня непрекращающейся метели оказались выше всего (читайте далее)