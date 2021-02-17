На Кубани спасатели продолжают вытаскивать из сугробов большегрузы

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по краю

На дорогах Краснодарского края сложилась сложная ситуация, спецтехника не справляется с обильными осадками. Из-за переметов на трассах машины выбрасывает со сколькой дороги, особенно страдают груженые машины.

- За трое суток спасатели вытащили 16 машин, девять из них – большегрузы, которые застряли в сугробах. Например, 17 февраля в Тбилисском районе работники пожарно-спасательной части приехали к водителям грузовых авто. Они не смогли выехать с территории заправки, так как проезды и выезды к АЗС замело. Накануне фуру унесло в кювет в станице Архангельской Тихорецкого района, также вытаскивали большегруз в станице Владимирской Лабинского района, помогали спасатели автомобилистам в Белореченском районе, Отрадненском, Северском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по краю

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 17 и 18 февраля прогнозируются сильные морозы. Более 200 мобильных пунктов обогрева продолжат работать на опасных участках дорог края как минимум еще двое суток.

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