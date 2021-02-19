«Комсомолка» обратилась к губернатору Кубани с просьбой наградить фельдшера из Туапсинского района

Фото предоставлено "Комсомольской правде" - Кубань" из личного архива фельдшера

«КП»-Кубань» обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой о награждении фельдшера за отважный поступок. Иван Шеляка прошел два километра в метель по заснеженному полю, чтобы попасть к пациенту. Медик и не знал, что ему придется столкнуться с такими препятствиями.

- Что вы из меня героя делаете? Я просто выполнял свою обычную работу, - отрезал в телефонном разговоре «Комсомольской правде» - Кубань» Иван Николаевич.

Фельдшер рассказал, что за свой 22-летний стаж ему впервые пришлось идти по сугробам в такую даль, но в этом ничего героического он не видит. Напомним, что вызов поступил из садового товарищества неподалеку от поселка Новомихайловского. Оказалось, что там три дома в ряд, а проселочная тропинка заметена снегом, от трассы – около двух километров.

Машина «скорой» просто не смогла проехать по сугробам. Поэтому Иван Шеляка взял укладку и кардиограф и пошел к больному пешком. Позже подоспели спасатели, они доставили кислородный баллон и транспортировали пациента к «скорой». Совместными усилиями мужчину успешно доставили в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другого выхода не было: Кубанский фельдшер рассказал, как в аномальные снегопады шел к пациенту два километра по полю

Иван Шеляка пробирался по заметенной снегом дороге полчаса, на счету была жизнь пациента (читайте далее)