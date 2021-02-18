В Сочи собирают деньги на похороны известного фотографа

Наталья Маслова

В Сочи ушла из жизни известный фотограф Наталья Маслова. Она открыла в городе свою фотошколу, которая быстро стала одной из самых лучших, затем появилась фотостудия «Белая Дача».

- Она умерла от коронавирусной инфекции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» друзья безвременно ушедшей талантливой фотохудожницы. – Сейчас болеет ее мама, необходимы средства.

Прощание с Натальей Масловой состоится 20 февраля на Барановском кладбище в 13:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умерла известный сочинский фотограф Наталья Маслова

Она считала, что мастер в процессе съемки, как художник, рисует человека - с его характером, чертами, привычками, и неповторимой красотой, которой обладает каждый, надо только уметь ее раскрыть (продолжение)