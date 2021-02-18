Тренер ФК «Краснодар» рассказал, при каком условии его команда выйдет в следующий раунд Лиги Европы

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

«Краснодар» потерпел болезненное поражение от «Динамо Загреб». В первом матче 1/16 финала российский клуб уступил хорватской команде на своем поле – 2:3. После игры Мурад Мусаев назвал условие, при котором его команда выйдет в следующий раунд еврокубка.

- Нам нужно менять ментальность, если мы хотим пробиться в следующий раунд Даже сейчас мы знали слабые места соперника, но никак ими не воспользовались. Нам не хватило стабильности и надежность. Еще ничего не потеряно. Нам важно меняться, чтобы пройти дальше, – сказал Мусаев.

Специалист отметил, что его команда создала комфортные условия игры для соперника.

- Мы плохо начали игру, позволили себе много ошибок в центре поля, которые приводили к быстрым атакам на наши ворота. Таким образом мы сделали игру комфортной для соперника. Вот он и проявил свои сильные стороны, – резюмировал специалист.

Ранее «Краснодар» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы уступил «Динамо Загреб» – 2:3. Ответная встреча пройдет в Хорватии 25 февраля.

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