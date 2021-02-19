В Темрюкском районе в направлении Керчи перекрыли движение из-за снегопада

Фото пресс-службы ГИБДД РФ по краю

19 февраля из-за сильного снегопада и гололеда ограничено движение на автодороге "Новороссийск -Керчь" с 139-километра в направлении Керчи.

- В сторону Крымского моста перекрыли дорогу из-за непогоды, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. На въездах в Темрюкский район выставлены экипажи ДПС. Они информируют об ограничениях, давая возможность изменить маршрут и переждать непогоду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГИБДД РФ по краю

Также в Госавтоинспекции добавили, что сейчас решается вопрос о полном прекращении движения транспортных средств в Темрюкский район со стороны Славянского района и города Анапы.

- Просим водителей изменить планы и отказаться от поездок в Темрюкский район до нормализации обстановки, - добавили в ГИБДД.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Крымский мост перекрыли из-за непогоды впервые с момента завершения строительства.