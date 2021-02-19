Перед Крымским мостом организовали пункты обогрева для водителей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Темрюкском районе перед Крымским мостом организованы пункты обогрева и перехватывающая парковка для автомобилей. Проезд там сейчас закрыт из-за снегопада.

- Временная стоянка находится в станице Старотитаровской и вмещает в себя 300 машин. Возле моста и в поселке Тамань организованы пункты обогрева для водителей.

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за снегопада и плохой видимости в обоих направлениях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Очистить дорожное полотно от снега планируется в ближайшие часы.

- Для обеспечения движения на трассе Таврида задействовано 35 единиц техники. Они чистят и обрабатывают дорогу. За сутки израсходовано 300 тонн технической соли. На Крымском мосту высыпано 70 м3 водно-солевого рассола, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-сслужбе УПРДОР «Тамань».

Специалисты просят водителей воздержаться от поездок в сторону Темрюкского района и Крымского моста.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 19 февраля ограничили движение большегрузного транспорта в Темрюкский район со стороны Крымского района, Славянского района и города Анапы из-за снегопада.