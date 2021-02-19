Три трассы на Кубани на подъездах к Темрюкскому району закрыли для грузового транспорта

Фото пресс-службы ГИБДД РФ по краю

Ранее из-за метели и гололеда 19 февраля ограничили движение на автодороге "Новороссийск -Керчь" с 139-километра в направлении Керчи. Также закрыли Крымский мост. Теперь из-за непогоды закрыли еще три трассы на Кубани на подъездах к Темрюкскому району для грузового транспорта .

- Все автомобили перенаправляются в Тамань или в направлении Темрюка. Экипажи ДПС информируют об ограничениях. По данным на 10 часов утра также ограничено движение большегрузного транспорта в Темрюкский район со стороны Крымского района, Славянского района и города Анапы. На дорогах дежурят 28 сотрудников Госавтоинспекции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД РФ по краю.

Также в ведомстве добавили, что вдоль дороги развернуты пункты обогрева, на эти стоянки и направляют сотрудники полиции водителей.

В Госавтоинспекции призвали отказаться от поездок 19 февраля в Темрюкский район.

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