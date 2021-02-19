В Краснодарском крае пересчитали статистику по коронавирусу. И вот что получилось

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае снижается число заболевших коронавирусом. Об этом сообщила замглавного санитарного врача региона Татьяна Гречаная.

- Мы рады, что снижение есть. Но показатель для нас - это скорость распространения вируса. И он пока довольно высок, - сказала она. - Кубань находится в числе пяти субъектов РФ, где число инфицированных меньше всего на 100 тысяч населения.

Она рекомендовала по-прежнему носить маски и ограничивать свои контакты, потому что речи о полном избавлении от инфекции пока не идет.

Замглавы Роспотребнадзора предостерегла жителей Кубани от масштабного празднования предстоящих праздников 23 февраля и 8 марта. Опасность заражения по-прежнему есть.

Татьяна Гречаная посоветовала также всем сделать прививку от коронавируса, чтобы потом иметь возможность выехать из страны.