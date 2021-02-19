Движение по Крымскому мосту перекрывают третий раз за сутки

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В районе Крымского моста продолжает заметать снегом. Машины и автобусы по путепроводу пускают поэтапно, грузовикам проезд запрещен. Стоит отметить, что мост снова закрыли - это уже третий раз за сутки.

- Движение по Крымскому мосту в сторону полуострова было возобновлено. Пропускали автомобили и автобусы, следующие в Керчь. Остальной транспорт направляли в пункты обогрева и перехватывающие парковки. В связи с ухудшением погоды движение транспорта снова приостановлено. На мосту работает дорожная техника, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Водителей просят не ехать в сторону полуострова 19 февраля из-за непогоды.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Крымский мост перекрывают из-за непогоды впервые с момента завершения строительства. Из-за закрытых трасс перед подъездами скопились многокилометровые заторы.