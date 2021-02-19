Метель в Краснодарском крае и Крыму парализовала движение на подъездах к Крымскому мосту. Машинам запретили проезд по путепроводу из-за переметов. Сейчас трассы чистит спецтехника.Сначала из-за снегопада и гололеда ограничили движение на автодороге \\"Новороссийск -Керчь\\" с 139-километра в направлении Керчи. Позже закрыли еще три трассы на Кубани на подъездах к Темрюкскому району для грузового транспорта. Большегрузы не могут проехать со стороны Крымского района, Славянского района и города Анапы. Такие меры приняты для безопасности.- Все автомобили перенаправляются в Тамань или в направлении Темрюка. Экипажи ДПС заранее информируют водителей об ограничениях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД РФ по краю.На подъездах к Крымскому мосту из-за ограничений собрались многокилометровые заторы. Перед путепроводом водителей разворачивают на Тамань, здесь пробка растянулась на четыре километра. А в районе станицы Старотитаровской полицейские просят уходить на Темрюк, здесь вереница из машин растянулась на 10 километров. Подобная ситуация сложилась и со стороны Крыма.Для водителей перед Крымским мостов организовали пункты обогрева, их разбили возле моста и в поселке Тамань. Также сделали перехватывающую парковку в станице Старотитаровской, она вмещает в себя 300 машин.- В случае необходимости оказания помощи водителям большегрузных автомобилей подготовлена тяжелая техника от организаций Темрюкского, Красноармейского и Славянского районов, - добавили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Движение по мосту частично восстанавливали, затем снова перекрыли. Ограничения будут действовать на время метели. Поэтому Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от поездок в сторону Темрюкского района и Крымского моста.Из-за снегопада прервано автобусное сообщение. В Крым задерживается уже несколько пассажирских рейсов.- Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за снегопада и плохой видимости в обоих направлениях. Очистить дорожное полотно планируется в ближайшие часы. До тех пор пассажирские автобусы с вокзалов Краснодарского края в Крым отправляться не будут, чтобы избежать большого скопления транспорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Но стоит отметить, что непогода не повлияла на железнодорожное сообщение. Движение поездов по Крымскому мосту в условиях непогоды осуществляется по расписанию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПричиной сильного снегопада в Краснодарском крае стала циклонная депрессия над Черным моремМетеорологи объяснили, что заставляет небо засыпать территорию Кубани, в том числе и Сочи, где сугробы бьют рекорды (читайте также)