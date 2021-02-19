В 2020 году судами общей юрисдикции Краснодарского края рассмотрено более 1,3 млн дел

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В среднем на одного судью нагрузка составила 84 дела в месяц, отметил глава краевого суда Алексей Шипилов.

Активно работали суды региона и в период карантина.

– По электронным каналам связи поступило почти 122 тысячи обращений. Суды тут же принимали каждое такое обращение. Активно использовали видео-конференц-связь, рассмотрели около тысячи дел, – сказал Алексей Шипилов.

Губернатор Вениамин Кондратьев обратил особое внимание на работу судов в вопросах соблюдения лесного законодательства. За прошедший год в лесах Кубани демонтировали 61 самострой в лесах. Это втрое больше, чем за все последние 6 лет. Важную роль играет судебная система и в процессе борьбы с самовольной застройкой городов.

–. Важно исключать случаи, когда по решению судов увеличивают высоту дома в историческом центре или застройщик получает возможность строить многоэтажный дом в потенциально опасной зоне, – отметил глава региона в ходе подведения итогов работы судов в 2020 году.

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