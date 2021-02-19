Промышленное производство в Краснодарском крае выросло на 4%

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Краевые власти отмечают, что с начала года промышленность постепенно набирает обороты, показывая рост.

Индекс промышленного производства предприятий Кубани за январь 2021 года составил 104%.

- Рост отмечен на таких предприятиях, как «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», «Армавирская биофабрика», «Краун Корк Кубань», «Сатурн», «КЛААС», – отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Объем отгруженной продукции за январь 2021 года составил 21,9 млрд рублей. Это на 16,7% больше, чем за этот же период 2020 года. Показатели растут на предприятиях металлургии, стройматериалов, готовых металлических изделий, химпрома и по ряду других позиций

В 2020 году в регионе начали поддержку машиностроения. Производителям компенсировали скидку, которую они предоставили покупателям.

– Это привлекло около 90 млн рублей инвестиций, позволило создать более 100 новых рабочих мест, увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет края более чем на 50 млн рублей., – отметил замглавы региона.

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